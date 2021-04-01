Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела мужчины в Петербурге
1 апреля 202122:21
Уголовное дело возбуждено по юле обнаружения тела 38-летнего мужчины с травмами головы в Красносельском районе Петерубурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что тело мужчины было обнаружено в ночь на 1 апреля в зоне паркинга в доме на улице Адмирала Чирокова.
По данным агентства, убитый мужчина занимался бизнесом. В настоящее время начат опрос свидетелей и назначены экспертизы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru