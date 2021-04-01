Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела мужчины в Петербурге

Уголовное дело возбуждено по юле обнаружения тела 38-летнего мужчины с травмами головы в Красносельском районе Петерубурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что тело мужчины было обнаружено в ночь на 1 апреля в зоне паркинга в доме на улице Адмирала Чирокова.

По данным агентства, убитый мужчина занимался бизнесом. В настоящее время начат опрос свидетелей и назначены экспертизы.



