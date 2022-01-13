Уголовное дело возбуждено после гибели двух людей при падении лифта в Москве

Уголовное дело заведено при падении лифта в «Президент-отеле» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в четверг сообщалось, что двое рабочих, ремонтировавших лифт в отеле, погибли. По данным агентства, им было одному из них было 30 и другому - 32 года.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетМосква
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