Уголовное дело возбуждено после гибели двух людей при падении лифта в Москве

Уголовное дело заведено при падении лифта в «Президент-отеле» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в четверг сообщалось, что двое рабочих, ремонтировавших лифт в отеле, погибли. По данным агентства, им было одному из них было 30 и другому - 32 года.

