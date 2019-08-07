Уголовное дело возбуждено по взрыву машины в Магнитогорске. Видео

Уголовное дело возбуждено в Магнитогорске по факту взрыва автомобиля, сообщил в Следственном комитете. Как уточняет RT, дело открыто по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». В качестве основной, рассматривается версия, связанная с торговой деятельностью потерпевшего, уроженца Таджикистана, на продуктовом рынке.

Взрыв произошёл, когда 34 летний владелец автомобиля ВАЗ 2106 открыл его дверь. Предположительно, в машине было заложено маломощное взрывное устройство направленного действия. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает «ФедералПресс».

В городе введен план перехват, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. На выездах из Магнитогорска дежурят вооружённые наряды полиции. В сети появилось видео с места происшествия.