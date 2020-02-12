Уголовное дело возбуждено по суициду в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о халатности после самоубийства в зале суде бывшего главы управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктора Свиридова. Информация об этом размещена на сайте СК.

Как говорится в сообщении, сегодня днём в здании Чертановского районного суда Москвы 71-летний подсудимый нанёс себе смертельное ранение после оглашения вердикта по его уголовному делу.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли оружие, которое принадлежало совершившему суицид, отмечает RT. Изъяты также записи с камер видеонаблюдения.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев предположил, как его подзащитный сумел пронести огнестрельное оружие в зал суда. По мнению юриста, обвиняемый как бывший сотрудник правоохранительных органов имел представление, как надо спрятать пистолет, чтобы ввести в заблуждение судебных приставов, передает Ura.ru.

Адвокат также подчеркнул, что не мог ожидать попытки суицида своего подопечного. Как пояснил защитник, они не ожидали, что суд вынесет суровый приговор, сообщает Москва 24.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила АГН «Москва», что рамки металлодетектора в Чертановском суде работают в штатном режиме, они исправны. Иное утверждение не соответствует действительности, подчеркнула Солопова. Организована проверка соблюдения правил досмотра судебными приставами на входе в здание.

Виктор Свиридов был признан виновным в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Суд приговорил его к лишению свободы на три года в колонии строгого режима. Это ниже низшего предела, поскольку данная статья УК предусматривает от 7 до 15 лет заключения.

Защита рассчитывала на освобождение от наказания в связи с болезнью Свиридова – у него рак четвертой стадии. Как рассказал адвокат, сразу после того, как судья произнёс фразу «изменить меру пресечения», раздался хлопок, подсудимый пошатнулся, простонал и лёг. До этого Свиридов находился под подпиской о невыезде, уточняют «Дни.ру».

