Уголовное дело возбуждено по факту убийства младенца под Саратовом
29 сентября 202119:32
Уголовное дело возбуждено по факту убийства трехмесячного ребенка в городе Вольск в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Отмечается, что новорожденный мальчик умер ночью 29 сентября после травмы головы. Сотрудники скорой помощи, вызванные по адресу происшествия, констатировали смерть ребенка.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего».
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru