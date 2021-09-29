Уголовное дело возбуждено по факту убийства младенца под Саратовом

Уголовное дело возбуждено по факту убийства трехмесячного ребенка в городе Вольск в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Отмечается, что новорожденный мальчик умер ночью 29 сентября после травмы головы. Сотрудники скорой помощи, вызванные по адресу происшествия, констатировали смерть ребенка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьУбийство
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