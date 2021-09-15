В Москве на 2 года осуждена женщина, оставившая младенца в мусорном баке

Так, 41-летняя женщина проведет срок наказания в исправительной колонии общего режима.

Женщина оставила девочку-младенца, с момента рождения которого прошло около суток, в мусорном баке на улице Усачева. Ребенок в результате был госпитализирован. Свои действия осужденная объяснила неготовность воспитания ребенка одной.

