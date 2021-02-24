Уголовное дело возбудили в Кирове против мужчины, ударившего инвалида

Уголовное дело о побоях возбудили в отношении мужчины, ударившего инвалида в Кирове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Кировской области.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина при входе в один из кировских магазинов мощным ударом в спину сбивает с ног инвалида.

Как отметили в региональном УМВД, правоохранители в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в преступлении: им оказался 33-летний местный житель. Злоумышленника доставили в полицию, против него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

