Уголовное дело возбудили в Казани по факту стрельбы в отделе полиции
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника МВД, который открыл стрельбу из пневматического ружья в помещении отдела полиции №3 «Зареченский» Управлния министерства внутренних дел РФ по Казани. Об этом информирует прокуратура Татарстана.
Дело открыто по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование происшествия поставлено на особый контроль. Ранее республиканское МВД инициировало служебную проверку в связи с публикацией в соцсетях видеозаписи, на которой полицейский стреляет в коридоре отдела, отмечает RT.
В пояснении к видеозаписи утверждается, что начальник отдела полиции №3 УМВД по Казани полковник полиции открыл «стрельбу по подчиненным». Это случай произошёл не 2 сентября. По данным Прокуратуры, никто не пострадал, никаких заявлений также не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru