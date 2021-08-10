Уголовное дело возбудили после отравления детей на тренировочных сборах в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в городе Волгодонске, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.
В сообщении ведомства говорится, что на тошноту, диарею и рвоту дети в возрасте от 10 до 14 лет, находившиеся на тренировочных сборах, пожаловались 9 августа после еды в одном из центров загородного отдыха.
Сотрудники СК и Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли пробы пищевой продукции. Кроме того, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее уголовное дело было возбуждено по факту отравления детей в поезде "Мурманск - Адлер", сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Аналитики рассказали о ценах на школьные товары в России
- Степашин оценил степень износа коммунальной инфраструктуры в России
- В АТОР назвали напряженной ситуацию с пожарами в Греции
- Врио главы Северной Осетии объяснил смерть еще двух человек в больнице
- Гандболистка Вяхирева объяснила решение приостановить карьеру
- Первый в РФ уникальный прозрачный подвесной мост появился в горах Сочи
- СМИ сообщили о возобновлении переговоров «Барселоны» с Месси
- Уголовное дело возбудили после отравления детей на тренировочных сборах в Ростовской области
- Браслеты безопасности c QR-кодом начнут бесплатно раздавать в Москве
- Братья сбежали через окно суда в Выборге после оглашения приговора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru