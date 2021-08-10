Уголовное дело возбудили после отравления детей на тренировочных сборах в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в городе Волгодонске, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.

В сообщении ведомства говорится, что на тошноту, диарею и рвоту дети в возрасте от 10 до 14 лет, находившиеся на тренировочных сборах, пожаловались 9 августа после еды в одном из центров загородного отдыха.

Сотрудники СК и Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли пробы пищевой продукции. Кроме того, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту отравления детей в поезде "Мурманск - Адлер", сообщает RT.

