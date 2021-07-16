Уголовное дело возбудили по факту исчезновения самолёта Ан-28

Уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» было возбуждено после исчезновения самолёта Ан-28 авиакомпании ООО «Сила», сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 16 июля 2021 года экипаж воздушного судна, следовавшего по маршруту «Кедровый - Томск», в расчётное время не вышел на связь, а в 70 км от посёлка Кедровый Томской области сработал аварийный радиомаяк.

Ранее в СМИ появилась информация, что пропавший с радаров самолёт Ан-28 совершил жёсткую посадку в Бакчарском районе Томской области, сообщает RT. Все находившиеся на борту 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних и четыре члена экипажа, живы.