Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Калининградской области

Управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 Уголовного Кодекса).

ДТП произошло 28 июня. Автобус номер 120 с маршрутом Калининград-Янтарный врезался в придорожное дерево. В результате пострадали 11 человек, среди которых два ребенка. Всего в автобусе в момент аварии находилось 82 человека.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Калининградская ОбластьДТП
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