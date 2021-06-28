Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Калининградской области

Управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 Уголовного Кодекса).

ДТП произошло 28 июня. Автобус номер 120 с маршрутом Калининград-Янтарный врезался в придорожное дерево. В результате пострадали 11 человек, среди которых два ребенка. Всего в автобусе в момент аварии находилось 82 человека.

