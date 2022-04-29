Уголовное дело открыто после взрыва на заводе в Кургане

Следственное управление Следственного комитета по Курганской области открыло уголовное дело по факту травмирования после взрыва на фармацевтическом заводе публичного акционерного общества «Синтез». Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Взрыв прогремел в пятницу, 29 апреля в помещении цеха № 4 по завершении рабочего дня, поэтому большая часть сотрудников уже ушли с предприятия. Взрыв разрушил «часть ограждающей конструкции производственного здания».

Пострадавший рабочий госпитализирован. Для расследования причин взрыва на заводе сформирована специальная комиссия.

