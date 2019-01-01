Уголовное дело открыто после стрельбы с двумя убитыми у метро «Новые Черемушки»

Следственный комитет РФ сообщил на своём сайте о возбуждении уголовного дела об убийстве и незаконном обороте оружия после стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве. Ранее стало известно, что там обнаружены тела двух погибших.

По данным АГН «Москва», огонь открыл неизвестный мужчина, после чего покончил с собой. Telegram-канала Baza сообщает, что при себе у стрелка якобы найдено удостоверение сотрудника журнала The Moscow Times. Однако в редакции издания эту информацию не подтвердили.

Как отмечает «Свободная пресса», личности погибших установлены, однако их имена не называют. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

