Уголовное дело открыли в Подмосковье по факту пропажи мальчика
В подмосковном Волоколамске возбуждено уголовное дело после пропажи ребёнка 10 лет. Мальчик, при этом, страдает целом рядом заболеваний, информирует Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.
В ведомстве уточнили, что открытое дело позволит интенсифицировать поиски пропавшего с привлечением максимально возможного объёма ресурсов, сил и средств.
По материалам следствия, в воскресенье, 2 августа ребёнок сам покинул квартиру в доме села Осташево Волоколамского городского округа. Мальчик ушёл в неизвестном направлении, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru