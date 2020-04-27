Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва автомобиля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным агентства, взрыв произошел, когда 69-летний мужчина садился в автомобиль. Пострадавший госпитализирован в реанимацию с множественными травмами.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Хорошева. Как отмечает ОТР, взорвалась ручная граната. На месте происшествия работают следователи.

