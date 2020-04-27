Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
27 апреля 202020:12
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва автомобиля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По данным агентства, взрыв произошел, когда 69-летний мужчина садился в автомобиль. Пострадавший госпитализирован в реанимацию с множественными травмами.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Хорошева. Как отмечает ОТР, взорвалась ручная граната. На месте происшествия работают следователи.
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27 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru