Удар молнии стал причиной остановки Армянской АЭС

Армянская атомная электростанция остановила работу из-за удара молнии. Об этом заявили в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении.

Инцидент произошел накануне вечером. Около 21:55 (20.55 мск) АЭС отключилась от электроэнергетической системы в режиме аварийной остановки. Из-за выхода станции из системы была отключена автоматика на подстанции «Шаумян-2», без света остались некоторые административные районы Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов.

«Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки», — указали в министерстве территориального управления и инфраструктуры.

Ведомство уточнило, что коллектив АЭС занимается перезапуском станции.

