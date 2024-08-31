Удар молнии стал причиной остановки Армянской АЭС
Армянская атомная электростанция остановила работу из-за удара молнии. Об этом заявили в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении.
Инцидент произошел накануне вечером. Около 21:55 (20.55 мск) АЭС отключилась от электроэнергетической системы в режиме аварийной остановки. Из-за выхода станции из системы была отключена автоматика на подстанции «Шаумян-2», без света остались некоторые административные районы Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов.
«Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки», — указали в министерстве территориального управления и инфраструктуры.
Ведомство уточнило, что коллектив АЭС занимается перезапуском станции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru