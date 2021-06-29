Удар молнии оставил Элисту без воды

Столица Калмыкии Элиста осталась без водоснабжения, сообщает во вторник РИА Новости.

В мэрии города отмечают, что причиной ЧП стал удар молнии, в результате которого был обесточен водозабор.

Накануне сразу в нескольких регионах России бушевала непогода.

В частности, в ходе «суперливня» в Москве выпало 70% месячной нормы осадков, были зафиксированы многочисленные подтопления и нарушения работы транспорта, в том числе метро.

В Калмыкии с 27 по 30 июня объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупреждает жителей республики о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом усилении ветра до 25 м/с.

