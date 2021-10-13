Ученица московской школы, где произошла стрельба, рассказала о произошедшем

Одна из учениц московской школы, возле которой произошла стрельба, рассказала, что паники среди учащихся не наблюдалось. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ученицы, после сообщения о стрельбе, дверь в кабинет забаррикадировали стульями и все ученики отсели от окон. В такой обстановке в кабинете школьники находились около часа, до того момента, как их проинформировали, что опасности нет.

Инцидент со стрельбой произошел у школы на Ленинском проспекте в Москве. Стрелявшего молодого человека задержали. Издание Readovka пишет, что задержанным оказался 17-летний Александр Соболев. Он несколько раз выстрелил в воздух возле школ №1260 и №1265. В его доме работают силовики.

