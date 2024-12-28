Ученик в одной из школ Москвы выпал из окна на уроке
Ученик выпал из окна во время урока в московской школе №1253. Несовершеннолетний серьезно пострадал и впал в кому, сообщила ТАСС директор этого учебного заведения Наталья Акулова.
Школа расположена в районе Хамовники. По предварительным данным, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие случилось в четверг, 26 декабря, однако широко об этом известно стало только сейчас.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», директор рассказала, что во время урока учитель заметила необычное поведение одного из учеников в классе, после чего связалась с его родителями. В дальнейшем она не успела среагировать на произошедшее.
Школьнику сразу вызвали скорую помощь. В администрации также уточнили, что никакого конфликта с одноклассниками или учителями у него не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru