Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине

Советник президента российской трубопроводной компании «Транснефти» Игорь Демин заявил, что на территории Украины был остановлен участок южной ветки нефтепровода «Дружба», сообщает РИА Новости.

ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки

По его словам, речь идёт об участке «от Брод до Карпат».

«В направлении Броды Белоруссия пока качает нефть. Когда «Укртранснафта» включится, не могу сказать», - отметил Демин.

Ранее утечка нефти произошла на одной из двух ниток западного участка трубопровода «Дружба», примерно в 70 км от польского Плоцка, передаёт ОТР. Как рассказал вице-премьер Александр Новак, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеУкраинаНефтепровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры