Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине
Советник президента российской трубопроводной компании «Транснефти» Игорь Демин заявил, что на территории Украины был остановлен участок южной ветки нефтепровода «Дружба», сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт об участке «от Брод до Карпат».
«В направлении Броды Белоруссия пока качает нефть. Когда «Укртранснафта» включится, не могу сказать», - отметил Демин.
Ранее утечка нефти произошла на одной из двух ниток западного участка трубопровода «Дружба», примерно в 70 км от польского Плоцка, передаёт ОТР. Как рассказал вице-премьер Александр Новак, причиной инцидента стала техническая неисправность.
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