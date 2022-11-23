Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине

По его словам, речь идёт об участке «от Брод до Карпат».



«В направлении Броды Белоруссия пока качает нефть. Когда «Укртранснафта» включится, не могу сказать», - отметил Демин.

Ранее утечка нефти произошла на одной из двух ниток западного участка трубопровода «Дружба», примерно в 70 км от польского Плоцка, передаёт ОТР. Как рассказал вице-премьер Александр Новак, причиной инцидента стала техническая неисправность.

