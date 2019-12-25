Участок «фиолетовой» линии метро Москвы встал из-за падения человека

Поезда московского метро в утренний час пик встали на Таганско-Краснопресненской линии из-за падения человека на рельсы. Движения нет из центра на север - от станции «Таганская» до «Беговой», сообщает РЕН ТВ.

Движение на участке «Улица 1905 года» – «Пушкинская» уже удалось восстановить, однако потребуется определённое время, чтобы поезда отправлялись точно по графику.

О состоянии пассажира, упавшего на пути, пока информации не поступало.

