Участок «фиолетовой» линии метро Москвы встал из-за падения человека

25 декабря 201908:15

Поезда московского метро в утренний час пик встали на Таганско-Краснопресненской линии из-за падения человека на рельсы. Движения нет из центра на север - от станции «Таганская» до «Беговой», сообщает РЕН ТВ.

Движение на участке «Улица 1905 года» – «Пушкинская» уже удалось восстановить, однако потребуется определённое время, чтобы поезда отправлялись точно по графику.

О состоянии пассажира, упавшего на пути, пока информации не поступало.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:МетроПассажирыПроисшествие