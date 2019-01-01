Участник шоу «Голос» найден мёртвым в Москве

В Москве умер участник шестого сезона шоу «Голос» на «Первом канале» Сергей Сафиулин. Ему было 44 года. По предварительным данным, причиной кончины стал сердечный приступ. Об этом родные артиста написали на его странице в Instagram, передаёт Ura.ru.

Смерть наступила вечером 8 июня. При этом ранее Сафиулин никогда не жаловался на здоровье. Не исключено, что причиной смертельного приступа стала жара и нехватка сна из-за гастролей. По другой версии, певец уснул от усталости в ванне и захлебнулся во сне. У артиста остались жена и двое детей.

Как отмечает RT, Сафиулин – выпускник вокального отделения ГИТИСа. Он был солистом Московской филармонии и Мариинского театра. В 2017 году певец дошел до третьего раунда шестого сезона шоу «Голос». Также Сергей Сафимулин принимал участие в озвучивании кино и мультфильмов. Кроме того, он записал саундтрек к фильму по роману Сергея Минаева «ДухLess».

Как пишут «Дни.ру», прощание с артистом назначено на четверг, 13 июня. Отпевание начнется в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Москвы.

