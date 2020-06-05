Убившему одним выстрелом подростка и мужчину россиянину вынесли приговор
В Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который в прошлом году одним выстрелом убил сразу двух человек — мужчину и 17-летнего подростка.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим 17-летним родственником, после чего вытащил из сейфа двуствольное гладкоствольное ружье.
Мужчина произвел выстрел с близкого расстояния, в результате пуля сначала попала в голову односельчанина, который оказался на линии огня, а затем она попала в голову юноши. Оба от полученных травм скончались на месте.
После двойного убийства стрелок сбежал с оружием в лес, где его задержали полицейские. По решению суда мужчина получил 17,5 года колонии. Кроме того, его обязали выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Тем временем в Челябинской области в суд поступило дело депутата поселка Локомотивный Азата Зарипова. Парламентарий, приревновав супругу к молодому мужчине, несколько раз выстрелил в нее из ружья, передает Ura.ru.
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