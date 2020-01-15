Убивший мать сын экс-хоккеиста сборной был невменяем

Прокуратура Ленинградской области выступила с ходатайством о принудительном лечении сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве матери. Следствие пришло к выводу, что старший сын спортсмена действовал в невменяемом состоянии, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в поселке Новая Романовка 13 июня 2019 года. По версии следствия, старший сын Соколова напал с ножом на мать, а потом на младшего брата. Женщина погибла, младший сын был ранен, но выжил, оказав активное сопротивление.

Первоначально подозреваемым был именно младший брат. В процессе расследования версия изменилась. Также выяснилось, что старший сын Соколова страдает психическим расстройством.

