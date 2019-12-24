Убитая и жестоко избитая женщины найдены в Москве

Тело мёртвой женщины с целлофановым пакетом на голове, также связанными руками и ногами обнаружили сегодня на улице в Басманном районе российской столицы. В убийстве подозревают брата несчастной, полиция уже задержала его, информирует столичное управление Следственного комитета.

Как отмечает «Свободная пресса», убитая регулярно злоупотребляла алкоголем, судя по всему, преступление совершено в ходе пьяной ссоры.

Тем временем ещё одна женщина с тяжёлыми травмами, правда, живая обнаружена в гостинице в центре Москвы. Пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами головы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Женщину 1966 года рождения нашли в одном из номеров отеля на Пресненской набережной. У раненой диагностированы переломы лобной кости и нижней челюсти, а также ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства происшествия пока не приводятся.

