Происшествия
Добавим, клуб «Ахмат» в Тольятти был открыт 15 июня.
В Тольятти убит директор бойцовского клуба «Ахмат»
28 июня12:21
В Тольятти найден мёртвым директор недавно открывшегося филиала чеченского бойцовского клуба имени Ахмата Кадырова Илья Тягин, сообщает «Интерфакс».
Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером на улице. Как отмечают Argumenti.ru, в убийстве подозревается мужчина 1985 года рождения, он объявлен в розыск.
Добавим, клуб «Ахмат» в Тольятти был открыт 15 июня.
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