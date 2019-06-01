Происшествия

В Тольятти убит директор бойцовского клуба «Ахмат»

28 июня12:21

В Тольятти найден мёртвым директор недавно открывшегося филиала чеченского бойцовского клуба имени Ахмата Кадырова Илья Тягин, сообщает «Интерфакс».

Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером на улице. Как отмечают Argumenti.ru, в убийстве подозревается мужчина 1985 года рождения, он объявлен в розыск.

Добавим, клуб «Ахмат» в Тольятти был открыт 15 июня.

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ТЕГИ:УбийствоТольятти