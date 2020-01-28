Убийцу школьницы вычислили в сибирском поселке

В Красноярском крае полиция задержала 24-летнего гражданина по подозрению в убийстве 16-летней девушки. Преступление было совершено ещё в 2016 году. Тогда школьница исчезла в посёлке Пинчуга –она не вернулась домой вечером после встречи с товарищами.

За три с лишним года расследования через допрос прошли не менее 400 человек, более также опрошено 1600. Тело несчастной было обнаружено в октябре 2017 года в заброшенном доме.

После этого следователи смогли определить главного подозреваемого – жителя села. На допросе он сознался в убийстве и уточнил, что расправился с девушкой после того, как она отказала ему в половом контакте.

Как отмечает «Свободная пресса», подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, решается вопрос об избрании меры пресечения.

