Убийцу двух девочек-сестёр ищут в Ярославской области
Убийство двух девочек совершено в городе Рыбинске Ярославской области. Их тела найдены в квартире с явными признаками насильственной смерти. Убитыми оказались две сестры 2006 и 2011 годов рождения.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту преступления.
Правоохранительные органы подняты для розыска предполагаемого душегуба детей. По предварительным данным, его личность установлена, однако не раскрывается для широкой общественности, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Популярность рубля подскочила при переводах из России
- Убийцу двух девочек-сестёр ищут в Ярославской области
- Падение Боярского в обморок перед прививкой попало на видео
- Прокуратура разбирается с повреждением Крымского моста в Москве баржой
- Создатель «Спутника V» раскрыл, как избежать новых волн коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru