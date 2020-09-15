Убийцу двух девочек-сестёр ищут в Ярославской области

Убийство двух девочек совершено в городе Рыбинске Ярославской области. Их тела найдены в квартире с явными признаками насильственной смерти. Убитыми оказались две сестры 2006 и 2011 годов рождения.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту преступления.

Правоохранительные органы подняты для розыска предполагаемого душегуба детей. По предварительным данным, его личность установлена, однако не раскрывается для широкой общественности, отмечает Газета.ру.

