Убийцу двух девочек-сестёр ищут в Ярославской области

Убийство двух девочек совершено в городе Рыбинске Ярославской области. Их тела найдены в квартире с явными признаками насильственной смерти. Убитыми оказались две сестры 2006 и 2011 годов рождения.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту преступления.

Правоохранительные органы подняты для розыска предполагаемого душегуба детей. По предварительным данным, его личность установлена, однако не раскрывается для широкой общественности, отмечает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Flickr
ТЕГИ:Ярославская ОбластьДевочкаУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры