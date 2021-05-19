Убийца семьи из Красноярска, вдохновившийся компьютерными играми, приговорен к пожизненному заключению
Обвиняемый в убийстве семьи из трех человек в 2020 году в Красноярске приговорен к пожизненному заключению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, Иван Ежов убил соседей, вдохновившись жестокими сценами из компьютерных игр. В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного обвинения, а потом попытался запутать следствие.
Ежов орудовал ножом, которым он нанес множественные раны погибшим. Убийца тщательно замаскировал следы расправы, по которым его можно было бы вычислить, отмечают РИА Новости.
В итоге полиции пришлось проверить на причастность к убийству более 250 человек.
Присяжные признали Ежова виновным и не подлежащим снисхождению. Красноярский краевой суд назначил ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, а также взыскал 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
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