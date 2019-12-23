Убийство от скуки. Новые подробности расправы двух школьниц над подругой

Появились новые подробности убийства в Архангельске двумя школьницами своей подруги ради забавы. Тело 17-летней девушки было обнаружено 30 июня у железнодорожных путей. На днях стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинения двум сверстницам жертвы.

Выяснилось, что они заранее разработали план преступления. Юные злоумышленницы взяли с собой перчатки и чистящее средство, после убийства в лесу изуродовали жертву, чтобы представить всё как нападение маньяка.

Как сообщает сайт KP.RU, две обвиняемые долгое время близко дружили со своей жертвой. Однако убитая отличалась примерным, спокойным поведением от своих буйных подруг. Подозреваемых вычислили по горячим следам. На допросе они подробно рассказали о жестокой расправе над подругой. Одна из них ударила жертву бутылкой по голове, после чего ее добили, задушив.

Самая страшная подробность – на убийство, как оказалось, несовершеннолетние девушки пошли просто от скуки. Впрочем, по словам знакомых, в последнее время жертва подруг-изуверок часто гуляла с красивым мальчиком. Не исключено, что ревность к нему тоже могла стать причиной убийства.

