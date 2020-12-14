У стрелка в Нью-Йорке нашли бензин и библию

В сумке у стрелка, который открыл огонь у собора в Нью-Йорке, обнаружили банку с бензином, ножи и Библию, сообщает РИА Новости со ссылкой на шефа городской полиции Дермота Ши.

Выстрелы раздались по завершению ежегодного мероприятия, около 15.45. На месте дежурили как минимум трое полицейских, которые произвели 15 выстрелов. При этом преступник «стрелял много раз».

Как минимум одна пуля попала в голову стрелку, от чего он скончался. На месте обнаружены две единицы полуавтоматического оружия. В сумке злоумышленника была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей и Библия. У мужчины было богатое криминальное прошлое.

Как сообщалось, стрельба произошла около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Стрелявший был ранен, после чего его задержали находившиеся на месте полицейские.

