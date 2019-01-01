У станции «Крылатское» задержали мужчину с ножом

Полицейские задержали неадекватного мужчину, который угрожал ножом девушкам возле метростанции «Крылатское», сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Кандидат в депутаты Московской городской думы Мария Киселева сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что нападение было совершено на ее двух помощниц.

