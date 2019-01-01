Происшествия
Кандидат в депутаты Московской городской думы Мария Киселева сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что нападение было совершено на ее двух помощниц.
У станции «Крылатское» задержали мужчину с ножом
19 июня00:19
Полицейские задержали неадекватного мужчину, который угрожал ножом девушкам возле метростанции «Крылатское», сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Кандидат в депутаты Московской городской думы Мария Киселева сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что нападение было совершено на ее двух помощниц.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Криминал
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