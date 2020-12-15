У сгоревшего пансионата в Башкирии не было лицензии на проживание

У частного пансионата в селе Ишбулдино в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, была лицензия для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания, пишут «Известия».



Пансионат также не был оборудован системами пожаротушения, сообщалось ранее. В здании были лишь пожарные извещатели.

Самостоятельно из горящего здания эвакуировались четыре человека.

Сообщение о пожаре в селе Ишбулдино поступило спасателям в 2:53. Когда на место приехали пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади. Полностью ликвидировать пожар удалось в 6 часов утра.

