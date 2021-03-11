У Сбербанка похитили 8 миллиардов рублей
11 марта 202115:49
Менеджеры компании ООО "ТД ИнтерТорг", которая развивала сети супермаркетов Spar в России, похитили у Сбербанка 8 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
По версии следствия, руководители и сотрудники компании предоставили в банк заведомо ложные сведения и получили на их основании кредитные средства банка, которые не собирались возвращать.
Задержаны трое сотрудников компании, им предъявлены обвинения.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru