У подмосковного пенсионера изъяли 3 кг марихуаны

В Московской области полиция в ходе обыска изъяла у пенсионера почти 3 кг марихуаны.

Наркотики обнаружили в доме 60-летнего мужчина в деревне Збышки Можайского района. В общей сложности стражи порядка насчитали девять пластиковых ведерок и почти 40 свертков с запрещенным веществом. Общий вес «улова» составил 2,8 кг.

Пенсионер отправлен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

