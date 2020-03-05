У подмосковного пенсионера изъяли 3 кг марихуаны
5 марта 202015:34
В Московской области полиция в ходе обыска изъяла у пенсионера почти 3 кг марихуаны.
Наркотики обнаружили в доме 60-летнего мужчина в деревне Збышки Можайского района. В общей сложности стражи порядка насчитали девять пластиковых ведерок и почти 40 свертков с запрещенным веществом. Общий вес «улова» составил 2,8 кг.
Пенсионер отправлен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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