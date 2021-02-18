У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья китайского острова Тайвань, сообщает сейсмологическая служба островного государства.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 62,5 км от города Тайдун. Очаг землетрясения находился на глубине 19,3 км под дном моря.

Колебания ощущались в уездах Пиндун и Тайдун, отмечает RT. О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщалось.

Тайвань располагается в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии. Так, 7 февраля на острове зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, а в январе у северо-восточного побережья Тайваня были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,7, напоминает Газета.ру.

