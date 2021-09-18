У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Сахалина, передает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 330 км от Северо-Курильска (Сахалинская область) с населением около 2700 человек. Очаг землетрясения находился на глубине 84 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

