У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,5
18 сентября 202103:51
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Сахалина, передает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 330 км от Северо-Курильска (Сахалинская область) с населением около 2700 человек. Очаг землетрясения находился на глубине 84 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru