У побережья Филиппин погибли два российских туриста

Два туриста из России погибли у берегов Филиппин. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на береговую охрану.

Как отметил командующий охраны Айрланд Лапитан, четыре россиянина с местным инструктором по дайвингу отплыли на лодке у острова Верде. Когда туристы погружались под воду, их унесло сильным течением.

Два человека смогли спастись, еще двое - 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов - пропали без вести. Позже Мелехова обнаружили без сознания, мужчина умер в больнице. Второго россиянина нашли, когда на него напали акулы. Перегудин потерял правую руку. Спасателям удалось вытащить его тело.

Филиппинские власти начали расследование произошедшего.

Ранее в Шри-Ланке автобус с иностранными туристами, среди которых были россияне, столкнулся с цементовозом. В результате пострадали 19 человек, водитель погиб, напоминает Ura.ru.

