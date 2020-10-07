У москвички украли сумки на 17 миллионов рублей

Сотрудники угрозыска по московскому району Раменки задержали подозреваемого в краже сумок нескольких брендов на сумму в 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления полиции.

О преступлении заявила 51-летняя местная жительница, которая обнаружила пропажу, когда вернулась домой. Подозреваемым в краже оказался 22-летний неработающий молодой человек. После задержания он рассказал правоохранителям, что был в гостях у родственника заявительницы и, выбрав удобный момент, тайно похитил сумки, после чего успел распорядиться частью наживы по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

