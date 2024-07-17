У места проведения съезда республиканцев в США задержали вооруженного мужчину
Вооруженный мужчина в лыжной маске задержан у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии в американском Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Полиция задержала злоумышленника около 13:00 по местному времени в нескольких кварталах от места проведения мероприятия. При обыске у мужчины обнаружили пистолет и полный магазин.
Отмечается, что у задержанного не было лицензии на ношение оружия. Мотивы мужчины не уточняются.
Ранее на предвыборном митинге представителя Республиканской партии, экс-президента США Дональда Трампа произошла стрельба, в результате покушения один человек погиб, сам политик и еще двое присутствующих были ранены. Как выяснилось, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, он открыл огонь с крыши здания примерно в 120 метрах от сцены, где находился бывший президент, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru