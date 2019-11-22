У крупнейшего золотодобытчика Забайкалья провели обыски

Сотрудники УМВД РФ по Забайкальскому краю и ГУЭБиПК МВД России провели обыски в офисах ПАО «Ксеньевский прииск» в Чите и Москве. Согласно имеющимся данным, следственные мероприятия проводятся в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении гендиректора «Ксеньевского прииска» Егора Литуева, подозреваемого в хищении средств акционеров в размере более 125 млн руб. Кроме того, его обвиняют в незаконной рубке древесины, ущерб от которой оценивается более чем в 62 млн руб., пишет «Независимая газета».

Как утверждает следствие, в 2017-2019 года Литуев с неустановленными лицами организовал незаконную вырубку леса на площади в 55 гектаров, тем самым нанеся лесному фонду ущерб в размере 70 миллионов руб. Кроме того, выяснилось, что предприниматель заключил договор об оказании «сервисных услуг» с одним из индивидуальных предпринимателей, однако услуги по факту не оказывались, в то время как денежные перечисления за них производились. Таким образом со счетов предприятия было списано 175 миллионов рублей. Эти средства, полагает следствие, были похищены у акционеров «Ксеньевского прииска».

Егор Литуев проходит в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата») и по двум эпизодам ч. 3 ст. 260 УК («Незаконная вырубка леса в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). В СИЗО он провел два месяца, а 20 ноября был выпущен на свободу под залог в 5 миллионов рублей.

Итакинское месторождение рудного золота на реке Итака в Могочинском районе считается одним из крупнейших в Забайкалье. Его разведанные запасы золота оцениваются в примерно 62 тонны. «Ксеньевский прииск», который работает на месторождении, является одним из крупнейших предприятий региона.



