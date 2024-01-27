У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали в Эгейском море близ турецкого Измира. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям республики.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Подземный толчок произошел в 08:19 в заливе Кушадасы. Очаг землетрясения располагался на глубине 8,5 км.

Как сообщил телеканал TRT Haber, толчки ощущались во многих прибрежных районах. Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан заявил, что не располагает информацией о негативных последствиях землетрясения.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали на востоке Турции, их эпицентр находился в 29 километрах юго-восточнее города Малатья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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