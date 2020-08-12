У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
12 августа 202021:36
Геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 5,9 у берегов Камчатки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что эпицентр находился в 225 км от Северо-Курильска. Очаг располагался на глубине 63 км под морским дном.
Угроза цунами объявлена не была.
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12 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru