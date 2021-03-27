У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Около побережья Италии в Адриатическом море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Национальный институт геофизики и вулканологии страны.

Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 5 км.

Локализация толчков отмечена в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи, уточняет Геологическая служба США.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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