У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6
27 марта 202118:39
Около побережья Италии в Адриатическом море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Национальный институт геофизики и вулканологии страны.
Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 5 км.
Локализация толчков отмечена в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи, уточняет Геологическая служба США.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 885 / сут.
Умерли
97 404+387 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 337 / сут.
- У Скриптонита новый альбом вышел раньше официального релиза
- Россия готовится к отмене чартеров в ОАЭ
- У берегов Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Китай в ответ вводит санкции против США и Канады
- Более 320 судов ожидают возобновления движения через Суэцкий канал
27 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru