У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в субботу у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сейсмологи отмечают, что эпицентр землетрясения располагался в 319 километрах к северо-востоку от города Манадо в провинции Северный Сулавеси (население около 451 тыс. человек). Очаг находился на глубине 24 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях, пострадавших не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИндонезияЗемлетрясение
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