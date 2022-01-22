У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи отмечают, что эпицентр землетрясения располагался в 319 километрах к северо-востоку от города Манадо в провинции Северный Сулавеси (население около 451 тыс. человек). Очаг находился на глубине 24 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях, пострадавших не поступало.

