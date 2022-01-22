У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
22 января 202207:57
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в субботу у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Сейсмологи отмечают, что эпицентр землетрясения располагался в 319 километрах к северо-востоку от города Манадо в провинции Северный Сулавеси (население около 451 тыс. человек). Очаг находился на глубине 24 км.
Данных об угрозе цунами, разрушениях, пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru