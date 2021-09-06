У берегов архипелага Шпицберген зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали к северу от берегов полярного архипелага Шпицберген. Такое сообщение сделала Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 17:31 по местному времени (20:31 по Москве). По данным геологов, эпицентр землетрясения находился к северу от архипелага.

Очаг землетрясения был на глубине около 10 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не появлялось.

