У берегов архипелага Шпицберген зафиксировали землетрясение
6 сентября 202122:22
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали к северу от берегов полярного архипелага Шпицберген. Такое сообщение сделала Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 17:31 по местному времени (20:31 по Москве). По данным геологов, эпицентр землетрясения находился к северу от архипелага.
Очаг землетрясения был на глубине около 10 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не появлялось.
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6 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru