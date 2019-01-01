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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке

У баскетболистов «Химок» во время матча украли вещи

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что тоже видел предполагаемого грабителя.

Неизвестный во время матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между «Химками» и столичного ЦСКА украл вещи игроков подмосковного клуба, передает ТАСС.

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