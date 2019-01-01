Происшествия
Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что тоже видел предполагаемого грабителя.
У баскетболистов «Химок» во время матча украли вещи
10 июня22:08
Неизвестный во время матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между «Химками» и столичного ЦСКА украл вещи игроков подмосковного клуба, передает ТАСС.
Уточняется, фото злоумышленника передано полиции.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что тоже видел предполагаемого грабителя.
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ФОТО: myslo.ru
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