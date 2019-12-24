У арестованного генерал-лейтенанта ФТС нашли золотые слитки

Во вторник, 24 декабря, Басманный суд Москвы арестовал Кизлыка на два месяца. По данным близкого к следствию источника ТАСС, генерал-лейтенанта ФТС обвиняют в том, что он помог жене посла РФ в Кении избежать наказания за нелегальный провоз 50 тысяч долларов.

Интересно, что летом 2016 года золотые слитки были найдены при обыске у Андрея Бельянинова, на тот момент возглавлявшего ФТС. Руководитель службы проходил свидетелем по делу гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.

