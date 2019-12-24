У арестованного генерал-лейтенанта ФТС нашли золотые слитки
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, брендовые часы и золотые слитки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на следователя. У высокопоставленного таможенника накануне прошли обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Во вторник, 24 декабря, Басманный суд Москвы арестовал Кизлыка на два месяца. По данным близкого к следствию источника ТАСС, генерал-лейтенанта ФТС обвиняют в том, что он помог жене посла РФ в Кении избежать наказания за нелегальный провоз 50 тысяч долларов.
Интересно, что летом 2016 года золотые слитки были найдены при обыске у Андрея Бельянинова, на тот момент возглавлявшего ФТС. Руководитель службы проходил свидетелем по делу гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.
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