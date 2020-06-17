У актрисы из сериала «Воронины» украли айфон
Актриса театра «Содружество актёров Таганки» Анна Данькова обратилась в столичную полицию с заявлением о краже. Пока она выбирала продукты в одном из продуктовых магазинов Москвы, карманник украл у неё телефон iPhone XS Max, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
45-летняя женщина актриса сразу заблокировала привязанные к телефонному номеру банковские карты, поэтому больше ворам ничего не досталось.
Анна Данькова известна телезрителям по ролям в сериалах «Воронины», «Закон и порядок», «След», «Филатов».
В мае телефона лишилась актриса Татьяна Васильева. Он исчез после визита двух медсестёр, передавал телеканал РЕН ТВ.
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