У актрисы из сериала «Воронины» украли айфон

Актриса театра «Содружество актёров Таганки» Анна Данькова обратилась в столичную полицию с заявлением о краже. Пока она выбирала продукты в одном из продуктовых магазинов Москвы, карманник украл у неё телефон iPhone XS Max, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

45-летняя женщина актриса сразу заблокировала привязанные к телефонному номеру банковские карты, поэтому больше ворам ничего не досталось.

Анна Данькова известна телезрителям по ролям в сериалах «Воронины», «Закон и порядок», «След», «Филатов».

В мае телефона лишилась актриса Татьяна Васильева. Он исчез после визита двух медсестёр, передавал телеканал РЕН ТВ.

