Twitter: Хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов

Злоумышленники атаковали порядка 130 учётных записей Twitter, часть из них они смогли взломать и разметили там свои записи. Об этом сообщили в техподдержке социальной сети на второй день после атаки.

Twitter проводит расследование, которое, как считают в компании, займёт несколько дней. Выясняется, удалось ли хакером завладеть важной конфиденциальной информацией. Загрузка данных в аккаунты пока не возобновлена.

Атаке подверглись аккаунты миллиардеров Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Билла Гейтса, экс-президента США Барка Обамы, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, компаний Apple и Uber. В них появились записи с призывом отправить средства на биткоин-кошелёк в обмен на обещание удвоить их.

