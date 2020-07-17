Twitter: Хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов
Злоумышленники атаковали порядка 130 учётных записей Twitter, часть из них они смогли взломать и разметили там свои записи. Об этом сообщили в техподдержке социальной сети на второй день после атаки.
Twitter проводит расследование, которое, как считают в компании, займёт несколько дней. Выясняется, удалось ли хакером завладеть важной конфиденциальной информацией. Загрузка данных в аккаунты пока не возобновлена.
Атаке подверглись аккаунты миллиардеров Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Билла Гейтса, экс-президента США Барка Обамы, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, компаний Apple и Uber. В них появились записи с призывом отправить средства на биткоин-кошелёк в обмен на обещание удвоить их.
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